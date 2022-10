Calciomercato Juventus, l’amico di CR7 alla firma: reazione ‘lampo’

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono rinforzarsi sulle fasce e il nuovo colpo potrebbe arrivare prima di quanto si pensi.

La Juventus vuole rinforzarsi sulle fasce di difesa. Stando all’indiscrezione estera di ‘ESPN’, un giocatore che farebbe comodo ai bianconeri potrebbe essere Dalot del Manchester United.

Il difensore portoghese è un giocatore duttile che in questo momento sta già mettendo in discussione le volontà del Manchester, viste le sue performance convincenti. 23 anni, il calciatore è in scadenza ma potrebbe addirittura prolungare il proprio contratto ma tutto dipenderà da lui. Come anticipato nell’indiscrezione, il giocatore è seguito molto da vicino dai bianconeri che lo vedono come interprete ideale, così come il Barcellona, altro club che monitora attentamente il suo percorso.

Calciomercato Juventus, bianconeri su Dalot del Manchester United

Portoghese anche lui, proprio come Cristiano Ronaldo, il giovanissimo difensore è già un desiderio dei grandi club europei essendo, di fatto, uno dei volti più interessanti sul mercato. Come detto poc’anzi, ora, la decisione finale sul futuro spetterà solo alle esigenze del giocatore.

A Manchester sono in piena rifondazione con l’arrivo di Ten hag e non è detto che il giocatore possa essere tra gli insostituibili del nuovo allenatore. Certamente il Barcellona è un club che davanti a certe opportunità non si tira indietro, e in un certo senso, Dalot potrebbe essere quell’occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire tenendo sempre in considerazione la società di Andrea Agnelli.