Calciomercato Juventus, altro che 35 milioni: sfida al Milan per il “re” della Serie A

Calciomercato Juventus, una sfida ai vertici per un obiettivo comune. Potrebbe ritornare in Serie A da subito.

Rodrigo De Paul è da sempre un sogno dei bianconeri. Già dall’Udinese, la Juventus seguiva con molta attenzione il centrocampista argentino che adesso milita all’Atletico Madrid. La squadra di Simeone l’ha acquistato proprio dall’Udinese ma adesso la situazione è decisamente compromessa. Rapporti burrascosi e un desiderio di un ritorno a casa nel campionato che l’ha reso celebre.

Stando infatti a ‘Marca’, noto portale spagnolo, la situazione di De Paul è decisamente compromessa a tal punto che si parla di un già clamoroso addio dopo poco tempo. Le destinazioni per De Paul, sempre secondo il portale estero, potrebbero essere due big del campionato italiano, cioè Milan e Juventus.

Calciomercato Juventus, derby italiano con il Milan per De Paul

Pochissimi minuti giocati e un rapporto mai – realmente – sbocciato con il mister Simeone potrebbe spingere i colchoneros alla decisione lampo: la cessione del centrocampista offensivo già nel mercato di gennaio. In tal senso, ciò, per quanto conveniente, potrebbe rappresentare un vincolo per la società di Andrea Angelli visto che lo slot dell’extracomunitario è già stato occupato, almeno per questa stagione, da un altro argentino cioè Paredes.

In tal senso se De Paul dovesse lasciare l’Atletico a gennaio, i bianconeri potrebbero permettersi di acquistarlo solo a giugno. Gli spagnoli per acquistarlo dall’Udinese spesero 35 milioni, adesso, potrebbero venderlo a molto meno e ciò potrebbe rappresentare un occasione per il Milan di Maldini che deciderà se procedere con un eventuale offerta già a gennaio.