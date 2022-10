Milinkovic-Juventus, svolta a sorpresa: scenario travolgente

Una svolta sul futuro di Milinkovic-Savic direttamente dalla Spagna. Ecco quale sarà il futuro del centrocampista serbo.

La Juventus monitora, sempre, la situazione legata al futuro del centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic. Il fuoriclasse della Lazio è sempre uno dei desiderati speciali, nonché preferito del mister Massimiliano Allegri.

La Juventus quindi non nasconde per nulla l’interesse nei suoi confronti e vorrebbe siglare un colpo importante, portando un altro serbo in casa bianconera. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, le volontà della dirigenza laziale sono chiare: non si vuole cedere Milinkovic tanto che nell’ambiente sono convinti di arrivare ad una soluzione per il rinnovo di contratto. Diversamente, però, il giocatore sembra voler cambiare aria.

Calciomercato Juventus, bivio per il futuro | Decide Savic

Il presidente Lotito ha chiarito da tempo le sue intenzioni, continuare ancora con Savic e, anzi, dargli proprio in mano le chiavi del presente, costruendo, di fatto, una squadra intorno a lui. Un senatore di cui la Lazio non vuole privarsene.

Ma come detto poc’anzi, decisiva sarà la reazione del giocatore. Infatti tutto dipenderà dalle sue volontà che in caso di addio negherebbero, dunque, il possibile rinnovo come scrivono dalla Spagna da ‘Todofichajes’. In sostanza, ora, la situazione del centrocampista serbo è un bivio dalla quale solo lui potrà scegliere quale strada prendere. Certamente alla Juventus ritroverebbe alcuni dei compagni di nazionale e una società pronta a dargli un posto da titolare e un progetto a lungo termine. Staremo a vedere dunque cosa succederà.