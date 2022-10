Il Barcellona si vendica della Juventus: ‘addio‘ a costo zero

Calciomercato Juventus, il Barcellona adesso punterebbe dritta sul profilo che per lungo tempo è stato desiderio dei bianconeri.

Barcellona su Tielemans. Il club blaugrana avrebbe messo nel mirino un profilo di rilievo per la lista desideri del club di Andrea Agnelli. Il centrocampista belga adesso può diventare una ghiotta opportunità a parametro zero.

Come scrivono dal noto portale inglese ‘Daily Mail’ adesso anche il blaugrana seguirebbero con interesse il futuro del centrocampista belga che per molto tempo è stato oggetto di desideri da parte del club bianconero ma più concretamente di Allegri che lo vedrebbe ideale in mediana nella sua disposizione tattica.

Calciomercato Juventus, Barcellona su Tielemans

Tielemans è un obiettivo concreto del club di Xavi. Proprio il Barcellona vorrebbe rinforzare la mediana e vedrebbe ideale l’inserimento di un profilo tecnico e già consolidato com’è il belga. Il suo contratto andrà in scadenza con il Leicester nel 2023 e adesso le possibilità di arrivare al colpo a zero sono ghiotte.

Un giocatore capace di fare la differenza da subito. Profilo che per lungo tempo è stato anche nel mirino della Juventus che adesso dopo l’acquisto, sempre a parametro zero, di Paul Pogba potrebbe puntare su altri profili anche se l’interesse rimane comunque vivo. Lui in questo momento sembra non intenzionato a continuare con i Foxes e lascerebbe la squadra inglese per una nuova avventura possibilmente europea. C’è da dire che la concorrenza adesso si potrebbe fare sleale per i bianconeri con i blaugrana alla ricerca di un autentico compagno di reparto per Sergio Busquets.