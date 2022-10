Calciomercato Juventus, firma bianconera: 40 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, adesso l’obiettivo è tutto bianconero. Ci sarebbe anche già l’eventuale offerta di 40 milioni di euro.

Non solo la Juventus, da ‘Todofichajes’, si parla di un possibile assalto da parte di un’altra squadra bianconera per Pulisic.

Un obiettivo già dichiarato da tempo per la Juventus potrebbe continuare in Premier League ripartendo da un’altra squadra a strisce bianconere. Il Newcastle degli sceicchi potrebbe farsi sotto per Pulisic, giocatore che piace molto anche alla società di Andrea Agnelli. Per lui ci sarebbe già un’offerta importantissima da presentare alla società londinese del Chelsea: 40 milioni di euro.

Il calciatore americano piace, anche, alla Juventus che lo segue già da inizio mercato. Per portarlo a Londra il Chelsea spese la bellezza di 64 milioni di euro ma adesso la questione potrebbe essere ridimensionata e basterebbero soltanto 40 milioni di euro per il suo acquisto.

Juventus che, almeno in questo momento, verrebbe tagliata fuori da eventuali trattative in quanto una cifra così importante, probabilmente, la società bianconera non sarebbe disposta a spenderla. Come detto poc’anzi il tutto potrebbe già avvenire nel mercato di gennaio con il Newcastle pronto a rilanciarsi dopo l’acquisizione da parte degli sceicchi e con ampia manovra economica. Il Chelsea potrebbe aprire alla trattativa ma aspetta anche altre offerte, da capire, dunque, se i bianconeri saranno intenzionati a rilanciare magari proponendo eventuali contropartite tecniche.