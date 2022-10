Calciomercato Juventus, rinnovo o clausola: c’è la data della svolta

Calciomercato Juventus, adesso il futuro del giocatore potrebbe avere una destinazione precisa con volontà da parte del mister.

Si è parlato a lungo del caso legato a Diogo Dalot, giocatore apprezzatissimo dal Barcellona ma anche della Juventus che è di proprietà del Barcellona. Secondo ‘Mundo Deportivo’, adesso, il suo futuro potrebbe essere già deciso a breve. Il Manchester United con l’arrivo di Ten hag avrebbe le idee più chiare per quanto concerne il futuro di alcuni giocatori.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il futuro di Dalot potrebbe essere, di nuovo, tutto inglese. Il Manchester United intende continuare con lui nonostante le diverse voci di mercato e, stando all’indiscrezione, vorrebbe proporgli già un rinnovo a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Dalot verso il rinnovo con il Manchester

Di conseguenza, nonostante l’interesse sempre più concreto dei blaugrana, il Manchester potrebbe optare per l’opzione del rinnovo del contratto visto che il giocatore andrà in scadenza proprio nel 2023. Un profilo che, come detto poc’anzi, piace e molto anche alla dirigenza bianconera che vorrebbe rinforzarsi nelle retroguardie.

Per Dalot sarà quindi necessario, in caso di rinnovo, optare dell’opzione della clausola rescissoria che potrebbe quindi essere inclusa nel contratto del giocatore. Ten Hag punta molto sui giovani e ama un calcio più tecnico e dinamico com’era già la sua Ajax prima che diventasse il nuovo allenatore del Manchester United, dunque non è da escludersi che il tecnico possa utilizzarlo anche in futuro proprio da protagonista.