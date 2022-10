Calciomercato Juventus, blitz allo stadio del nuovo allenatore: Inter “colpevole”

Dalla Spagna arriva un indiscrezione decisamente importante sul futuro dell’allenatore, la nuova squadra è sorprendente.

Stando all’indiscrezione lanciata da ‘Diario AS’, il futuro di Pochettino, ex tecnico di Tottenham e Psg che gravita intorno alla futura panchina bianconera, avrebbe già “scelto” la sua nuova casa.

Il futuro del tecnico argentino potrebbe essere, incredibilmente, in Spagna. Secondo ‘Diario’ la sua presenza al Camp Nou non è casuale e così sul portale social di Twitter, gli spagnoli s’interrogano sul perché della sua presenza, “Sarà lui il sostituto di Xavi?” Ovviamente la sconfitta con l’Inter potrebbe costare al club blaugrana la qualificazione agli ottavi e ciò ai piani alti non è per nulla piaciuto, pertanto c’è già un sostituto per Xavi in caso di mancata qualificazione agli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, Pochettino al Barcellona | “Sostituto di Xavi”

Come sappiamo, il nome dell’argentino sta gravitando, da tempo, nel panorama bianconero. Tanto che la Vecchia Signora ha già messo in cima alla lista dei desideri proprio il tecnico argentino reputato dal presidente Andrea Agnelli un tecnico ideale e con il phisique du role giusto.

Certamente suggestivo ma ancora non dichiarato così come la sua prossima squadra che arriverà sicuramente la prossima stagione. Per ora la Juventus rimane fedele ad Allegri e la fiducia nutrita nel tecnico toscano arriva anche dai piani alti, con il presidente Agnelli in prima linea a voler continuare il progetto ma dalla prossima stagione si vedrà. Certamente la candidatura al Barcellona per Pochettino potrebbe rappresentare un ghiotta occasione che lo esulerebbe del tutto dalla possibilità di allenare la Juventus ma anche qua si parla, ancora, di suggestioni. Scopriremo il tutto soltanto a data da destinarsi e per il momento non ci resta che attendere sperando che la squadra si risollevi presto alla guida di Allegri.