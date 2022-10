Tuchel alla Juventus, nuovo colpo di scena: la risposta fuga ogni dubbio

Tuchel e la nuova proposta in panchina ha già una sentenza. Tutti i dettagli della potenziale trattativa di mercato.

Tuchel è ancora senza squadra ed è pronto a fare una nuova avventura in un club prestigioso che gli offra quindi la possibilità di diventare il nuovo tecnico. Ciò che potrebbe succedere proprio dalla Premier League dopo l’esonero di Steven Gerrard dalla panchina dell’Aston Villa.

Stando infatti all’indiscrezione rilanciata da ‘Telegraph’, dopo l’esonero di Steven Gerrard, l’Aston Villa avrebbe già idea del suo successore. Tra i candidati che sono stati fatti per la panchina dei Villans c’è anche quello del mister tedesco, esonerato dal Chelsea e ora alla ricerca di un nuovo progetto.

Tuchel all’Aston Villa è già una sentenza

Stando infatti al portale del ‘Telegraph’ però, l’allenatore tedesco avrebbe già intenzione di rifiutare qualsiasi tentativo del club inglese di ingaggiarlo. Sembra infatti che Tuchel aspetti offerte più interessanti da squadre più blasonate.

Tra queste potrebbe esserci anche la Juventus? Certamente troppo presto per dirlo visto che i bianconeri, almeno per questa stagione, continueranno con Allegri, poi dalla prossima si vedrà. Certamente Tuchel verrà accostato a panchine importanti e già nella prossima stagione, molti posti potrebbero liberarsi anche di squadre molto famose. Staremo dunque a vedere dove ricadrà la scelta del mister tedesco consapevole di avere molti ammiratori in giro per l’Europa.