Lesione muscolare, il ‘big’ salta Benfica-Juventus

Benfica-Juventus, il ritorno della sfida dei gironi di Champions League in Portogallo, non lo vedrà tra i convocati della gara.

Benfica-Juventus, il big non sarà presente tra i convocati della gara di Champions League. Come sappiamo proprio il club portoghese ospiterà i bianconeri per una sfida cruciale per la squadra di Allegri che potrà avere come solo risultato la vittoria.

Come scrivono dal portale portoghese ‘abola’, un big del Benfica non sarà presente tra i convocati della sfida contro i bianconeri. Il giocatore in questione è Draxler che per un problema muscolare, una lesione, sarà ai box nella sfida di Champions League.

Benfica-Juventus, Draxler ai box per un problema muscolare

L’ex PSG non sarà convocato nella gara di Champions che come detto poc’anzi per i bianconeri rappresenterà l’ultimo, disperato, tentativo per salire sul treno degli ottavi, nonostante la già evidente difficoltà di raggiungerlo anche con un risultato positivo. Infatti la squadra di Allegri dovrà vincere a tutti i costi.

Dopo le sconfitte in casa con Psg, Benfica e nella trasferta di Maccabi, i bianconeri devono ottenere a tutti i costi tre punti in casa dei portoghesi. Impresa difficile, molto, che dovrà vedere la massima concentrazione della squadra. I bianconeri arrivano da due risultati positivi prima con il Torino e poi con l’Empoli in casa ma adesso la vera prova del nove sarà in Champions League. Laddove, appunto, i bianconeri dovranno tirare fuori i cosiddetti attributi per riuscire in un impresa davvero molto complessa.