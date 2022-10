Calciomercato Juventus, colpaccio alla Kostic: ecco il nuovo millenial

Calciomercato Juventus, occhi puntati su un altro giovane prodigio dalla Germania: adesso i bianconeri sono pronti all’offerta.

La Juventus è pronta ad operare di nuovo all’estero. E proprio dalla squadra da dove è arrivato il prorompente Kostic potrebbe giungere un altro prodigio. Si tratta del giovanissimo Kebir Ali Canpolat, che proprio nell’Under 17 del club tedesco sta già facendo non poca differenza.

Canpolat è un giovanissimo che sta scardinando qualsiasi record e come sottolineano da ‘fussballtransfers’ oltre ai bianconeri, un’altra big di Serie A seguirebbe gli sviluppi del giocatore, si tratta dell’Inter di Beppe Marotta.

Calciomercato Juventus, Canpolat talento del futuro | Altro colpo dall’Eintracht

Dal club tedesco è già arrivato un giocatore che sta facendo non poca differenza in bianconero, Filip Kostic, che già nella scorsa stagione è stato uno degli autentici protagonisti della vittoria dell’Europa League proprio del club tedesco. Adesso, dal settore giovanile, potrebbe arrivare un altro giovane esterno di qualità: il nazionale turco Canpolat. Come scrivono da ‘fussballtransfers.com’, con ben otto gol e sette assist in sette presenze, non c’è da meravigliarsi se Canpolat stia attirando l’attenzione delle big italiane.

Il 15enne ha anche segnato ben tre reti in tre partite con le giovanili turche. Un attaccante pronto che potrebbe arrivare in Italia seguendo le orme di Kostic. Ovviamente non c’è solo la Juventus su di lui, come abbiamo detto poc’anzi, anche l’Inter seguirebbe con attenzione lo sviluppo della trattativa. Staremo a vedere cosa succederà a fine stagione.