Calciomercato Juventus, nuovo affare con Conte: addio a gennaio

Calciomercato Juventus, desiderio speciale di Antonio Conte che lo chiede già a gennaio. Adesso si può trattare.

Antonio Conte si fa di nuovo sotto per un obiettivo proprio dalla Juventus. Come scrivono da ‘Sportmediaset’, l’ex capitano bianconero avrebbe nel mirino per rinforzare il centrocampo proprio un calciatore bianconero.

Si tratta dell’americano McKennie. Weston sarebbe un desiderio speciale del mister italiano che chiederebbe a Paratici il suo acquisto già nel mercato di gennaio. Certamente un altro colpo di scena dopo i casi Kulusevski e Bentancur, due bianconeri finiti entrambi proprio al Tottenham.

Calciomercato Juventus, non c’è il due senza il tre | McKennie al Tottenham

Il centrocampista americano è il desiderio speciale di Antonio Conte per rinforzare il proprio centrocampo, un obiettivo concreto che verrebbe perseguito già nel mercato invernale da parte dell’ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici.

Antonio Conte già nella scorsa stagione aveva acquistato due esuberi bianconeri, trattasi non a caso, di Kulusevski ex esterno bianconero che proprio al Tottenham sta trovando la sua rinascita, così come per Bentancur altro bianconero che è arrivato a Londra insieme al compagno di squadra. Adesso dopo il double acquistato la scorsa stagione, Conte, potrebbe farsi sotto anche per il terzo colpo a sorpresa. Staremo a vedere cosa succederà. In attesa di capire se i bianconeri sarebbero già disposti a privarsi di McKennie nel mercato di gennaio. Giocatore che per il momento viene utilizzato molto spesso da Allegri ed è, quindi, molto utile al sistema bianconero in mediana.