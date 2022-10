Triennale sul piatto e nuovo colpo Juventus: Inter al tappeto

La Juventus ha già pronto un triennale per il laterale difensivo. Giocatore ricercato da diverso tempo che finalmente potrebbe arrivare.

Come riporta ‘Ekrem KONUR’ su Twitter, ora, i bianconeri sarebbero pronti a mettere a segno il grande obiettivo in difesa. Il laterale che viene inseguito da diverso tempo è che, finalmente, potrebbe già arrivare la prossima stagione con un triennale.

Proprio il club di Andrea Agnelli avrebbe già pianificato il colpo prioritario. La società bianconera ha in programma di offrire al terzino sinistro spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo, 27 anni e con un palmares di tutto rispetto, un contratto di ben tre anni.

Calciomercato, Grimaldo alla Juventus | Contratto di tre anni

Il laterale spagnolo è da tempo nel taccuino di Cherubini e in un certo senso, ora, potrebbe diventare prioritario. La Juventus cambierà faccia, almeno in difesa. La prossima stagione molti degli attuali interpreti, tra scadenze e cessioni, potrebbe lasciare la squadra. In questo senso, dunque, un acquisto di un giocatore importante lì dietro potrebbe risultare fatale. Proprio per non farsi trovare impreparati la Juve avanza le richieste sul giocatore e sarebbe pronta già ad offrire un triennale per convincerlo a lasciare il Portogallo per la Serie A.

Certamente un profilo adeguato guardando il palmares ma soprattutto le caratteristiche del giocatore, abile tecnicamente e con una buona propensione all’attacco. Infatti alla Juventus serve un supporto in più in fase offensiva, un giocatore capace di fare cross per le punte, insomma, Grimaldo sembra avere il phisique du role ideale. Colpo per l’estate che a questo punto attenderemo con alta aspettativa.