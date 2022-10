Calciomercato Juventus, la ‘sentenza’ è arrivata: si libera gratis

Il difensore è sempre nei piani e adesso si potrebbe liberare gratis ma occhio alla concorrenza estera su di lui.

Ndicka il difensore che piace molto ai bianconeri, come scrive ‘Fabrizio Romano’ sul suo profilo Twitter, è in uscita a parametro zero. Il centrale è un obiettivo della dirigenza bianconera ma su di lui ci sarebbero già interessamenti dalla Premier League.

Ndicka adesso avrebbe interessamenti direttamente dall’Arsenal, club di Premier League che è sempre molto attento ai profili giovani e di qualità. In un certo senso Ndicka è un classe 1999 che ha già l’interesse di diversi club ma i Gunners sono, in questo momento, il top club che ha già sbarazzato la concorrenza.

Calciomercato Juventus, anche l’Arsenal su Ndicka

Il suo addio sarà a parametro zero visto che proprio a fine stagione si libererà gratis. Dall’Inghilterra monitorano la situazione, con l’Arsenal in pole per l’acquisto ma i bianconeri sono sempre alla finestra in caso di occasione last minute.

Proprio la Juventus deve ancora trovare un sostituto degno di Chiellini e De Ligt dopo l’acquisto di Bremer, che però da solo non può bastare. Probabilmente nella prossima stagione molto cambierà a livello difensore per i bianconeri, in primis Rugani che potrebbe lasciare a scadenza, così come non è sicura la permanenza di Gatti. Di conseguenza la Juventus dovrà guardare altrove e Ndicka rappresenta quell’occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire nonostante l’interesse dalla Premier League.