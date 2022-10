Juventus spalle al muro: nuovo club già scelto

Calciomercato Juventus, il giocatore avrebbe già scelto il nuovo club e in questo senso i bianconeri sarebbero tagliati fuori.

Abbiamo già parlato di come i bianconeri potrebbero sondare l’operazione Gundogan. Il centrocampista tedesco è in uscita dal Manchester City e adesso si parla già di un futuro fuori dalla Premier League. Ma stando a ‘Todofichajes’ le volontà dello stesso giocatore sarebbe già svelate.

Nonostante l’interesse da parte dei bianconeri, adesso, il futuro del centrocampista sembra già scritto. Infatti, stando all’indiscrezione, il calciatore potrebbe diventare un nuovo assistito di Xavi al Barcellona.

Calciomercato Juventus, Gundogan ha deciso | Barcellona nel suo futuro

Secondo il portale spagnolo ‘Todofichajes’, proprio Gundogan potrebbe diventare il partner ideale di Busquets al Barcellona, viste le doti tecniche del profilo in questione. Barcellona quindi in pole per l’acquisto dell’esubero dell’ex Guardiola. Proprio Xavi avrebbe già acconsentito all’acquisto del tedesco e adesso la strada sembra spianata.

Difficilmente, quindi, i bianconeri verranno presi in considerazione anche se fino ad operazione non fatta tutto è ancora possibile ma certamente, adesso, la questione sembra già risolta e Gundogan avrebbe già richiesto proprio il club catalano come prossimo step nel suo viaggio da calciatore professionista. I bianconeri, probabilmente, punteranno su altri obiettivi e soprattutto su qualche occasione in giro per l’Europa. Non è escluso infatti che verranno fatte anche delle mosse importanti nel mercato invernale, laddove, durante la pausa del mondiale i bianconeri potranno riflettere sui potenziali acquisti da integrare alla rosa di Allegri.