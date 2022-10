Calciomercato Juventus, l’Arsenal alla fine si è vendicato: Allegri al palo

Calciomercato Juventus, il club londinese pronto a chiudere un obiettivo comune con i bianconeri: adesso si va vicino alla chiusura.

Arsenal pronta a chiudere l’operazione Tielemans. Il centrocampista belga è il giocatore in questo momento più quotato a livello internazionale. Anche obiettivo dei bianconeri, adesso, aumentano le possibilità di vederlo proprio a Londra.

Tielemans andrà in scadenza di contratto con il Leicester, il club inglese potrebbe quindi perdere un loro pezzo pregiato con grande rammarico ma con una già dichiarata squadra in pole per l’acquisto, si tratta dell’Arsenal di Arteta che adesso vorrebbe muoversi anticipando i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Arsenal pronta a chiudere Tielemans

Il centrocampista è quindi in cima alla lista dei desideri per il club inglese. Un profilo quotatissimo che adesso potrebbe diventare presto realtà concreta. Come detto poc’anzi, l’Arsenal vuole anticipare i bianconeri visto che proprio gli stessi riuscirono a vincere la cosiddetta battaglia di mercato, giusto una stagione fa, nell’operazione Vlahovic. Proprio il bomber bianconero fu, in passato, vicino al passaggio all’Arsenal poi però anticipati dai bianconeri.

Ed ecco servita la cosiddetta vendetta. Proprio per il motivo citato poc’anzi, il club inglese questa volta, come sottolineano da ‘football.london’, sarebbero i primi a muoversi per il giocatore e sarebbe quindi pronti a chiuderlo il prima possibile sbarazzando così la concorrenza. Staremo a vedere come risponderanno i bianconeri ma adesso il club di Arteta sembra in pole proprio per l’acquisto del centrocampista che ha già dimostrato di adattarsi perfettamente in Inghilterra.