Intreccio Conte-Vlahovic, clamoroso Juventus: lo stanno facendo di nuovo

L’intreccio che riguarda l’ex bianconero e Vlahovic è clamoroso. Adesso c’è di nuovo l’obiettivo fisso da perseguire.

Conte, attualmente al Tottenham, si sta godendo il bomber Kane. L’attaccante inglese è sempre il desiderato speciale del Bayern Monaco che lo vorrebbe come rimpiazzo per l’addio di Lewandowsi.

Antonio Conte infatti vorrebbe che Kane rinnovasse il proprio contratto con gli Spurs, così lo stesso club inglese che si aspetta un esempio dal loro senatore ma filtra sempre una piccola preoccupazione per l’inserimento dei bavaresi che hanno proprio come obiettivo primario l’attaccante inglese. E, ovviamente, qualora non andasse in porto l’acquisto di Kane ci sarebbe l’alternativa Vlahovic della Juventus.

Calciomercato Juventus, Vlahovic legato al futuro di Kane

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere deciso da quello di Harry Kane. Infatti il Bayern, qualora non andasse in porto l’assalto all’attaccante inglese, avrebbe già nella lista desideri proprio l’acquisto del bomber bianconero.

Profilo che infatti si sposa perfettamente con il tipo di giocatori voluti dal club tedesco, alla caccia, sempre, di talenti assoluti. Un vero e proprio intreccio che, in sostanza, come scrivono da ’90min.com’ verterà tutto, sul futuro di Harry Kane e l’eventuale rinnovo con gli Spurs. Già in passato Kane fu molto vicino al passaggio al Manchester City ma alla fine preferì rimanere a Londra, dove infatti ha trovato la fiducia diventando un vero e proprio senatore.