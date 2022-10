Juventus, Zidane non vede l’ora: “Tornerò presto”

Juventus, ai microfoni di ‘RMC Sport’, ha parlato l’ex tecnico del Real Madrid pronto a tornare presto. Tutti i dettagli dell’intervento.

Zizou è pronto a tornare ma dove? Sicuramente dopo l’esperienza straordinaria al Real Madrid, l’ex tecnico dei blancos è già pronto a ritornare ai vertici. Diverse opzioni per il suo futuro ma rimane sempre uno spiraglio importante per il ritorno in bianconero. Desiderio anche dei tifosi che si aspettano presto di vedere un loro ex beniamino sulla panchina della Vecchia Signora.

Ai microfoni di ‘RMC Sport’, ha così parlato di un suo possibile ritorno: “Tornerò presto. Aspettate un po’, non sono lontano dall’allenare di nuovo”. Praticamente Zidane ha svelato un imminente ritorno, che sia già a gennaio oppure a giugno? Ancora presto per dirlo ma certamente Zizou sta per ritornare.

Zidane annuncia il ritrorno: “Non sono lontano dall’allenare di nuovo”

Che sia proprio la Juventus la squadra che allenerà molto presto? Certamente il francese non ha mai negato che un giorno vorrà allenare i bianconeri. Si è parlato a lungo di un suo possibile ritorno, anche perché Zidane è uno dei preferiti proprio del presidente Andrea Agnelli. Ma con Allegri e un contratto che prevede un lavoro lungo diversi anni, le strade non sono ancora spianate, almeno in questa stagione, laddove i bianconeri dovranno dimostrare di recuperare l’inizio shock e inaspettato.

Ma a fine stagione tutto sarà possibile, anche la Juventus se proprio i vertici alti bianconeri decidessero di cambiare guida tecnica. Tutto, ancora, in divenire e Zidane bianconero potrebbe essere già un sogno.