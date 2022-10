Fine della storia, accordo chiuso con la Juventus: ecco il primo colpo

Calciomercato Juventus, i bianconeri sferrano il loro primo colpo per la difesa. Primo obiettivo perseguito.

Dalla Spagna, esattamente da ‘Todofichajes.com’ si parla di un primo obiettivo chiuso per i bianconeri. Si tratta del laterale spagnolo del Benfica, Grimaldo. Stando all’indiscrezione ci sarebbe già un accordo trovato tra le parti, di conseguenza, entrambi i club, avrebbero raggiunto un verdetto definitivo.

Accordo totale tra le parti e Grimaldo primo obiettivo perseguito per i bianconeri. Alejandro Grimaldo giocherà con la Juventus la prossima stagione ed entrambe le parti avrebbero un accordo anticipato già da diverse settimane, così sottolinea il portale spagnolo.

Calciomercato Juventus, Grimaldo arriva la prossima estate | Accordo raggiunto

In scadenza con il Benfica, il giocatore sarà libero di scegliere una nuova destinazione e nonostante abbia proposte sia dalla Spagna che dalla Premier League, ha finalmente raggiunto un verdetto, preferendo Torino su tutte.

La Juventus ha attualmente in rosa, nello stesso ruolo di Grimaldo, Alex Sandro e Mattia De Sciglio come terzini sinistri, ma tutto sembra già deciso per i due giocatori, in particolare il brasiliano, che molto probabilmente saluterà la Vecchia Signora a parametro zero nella prossima stagione. Al suo posto ci sarà Grimaldo, già visto protagonista ieri nella trasferta persa dalla squadra di Allegri in quel del Portogallo. Un acquisto importante che guarda, oltre al presente, anche al futuro. Attendiamo dunque soltanto l’ufficialità ma l’operazione sembra già decisa definitivamente.