Calciomercato Juventus, Vlahovic al Manchester: è successo davvero

Dalla Germania, un importante retroscena sul bomber serbo della Juventus. Tutti i dettagli dell’operazione mancata.

Il futuro di Dusan Vlahovic, lo scorso gennaio, sarebbe potuto finire diversamente. Stando infatti al noto portale tedesco ‘Bild’ il retroscena che riguarda l’attaccante serbo ha, letteralmente, sconvolto i tifosi bianconeri. Secondo l’indiscrezione, infatti, Vlahovic era vicinissimo al Manchester United prima di passare alla Juventus.

Secondo la ricostruzione dei colleghi tedeschi la Juventus ha vinto il “duello” con il Manchester United per il rotto della cuffia visto che il giocatore era ad un passo dal diventare un nuovo attaccante dei ‘Red Devils’.

Calciomercato Juventus, retroscena Vlahovic: “Era vicinissimo al Manchester United”

Secondo sempre quanto riportano i tedeschi, la Juventus è riuscita a convincere la Fiorentina e il giocatore proprio all’ultimo “minuto” duellandosi l’attaccante fino alla fine del mercato. Destino diverso che avrebbe, sicuramente, cambiato i piani della società di Andrea Agnelli che ha voluto fortemente l’acquisto del giocatore. Ora Dusan non sta attraversando certamente uno dei suoi momenti migliori ma così come tutta la Juventus.

Il classe 2000 è uno già dei giocatori più importanti della Juventus, nel presente ma soprattutto nel futuro. La squadra, così come l’allenatore, puntano molto su di lui e ci si aspetta possa, come già ha fatto vedere, di esprimere al massimo tutte le sue potenzialità da top player assoluto. Certamente vista anche la giovane età del bomber, la possibilità di mettersi in lustro potrebbe arrivare molto presto, già nel campionato, laddove i bianconeri vogliono e devono recuperare punti preziosi per puntare ai vertici della classifica.