TV PLAY | Juventus, “Di Maria cialtrone”: tifosi imbufaliti

Da TV PLAY arriva una vera e propria sentenza in diretta sulla questione Di Maria e le sue dichiarazioni: cosa è successo.

Da ‘TVPLAY’ si è parlato della questione Di Maria – Juventus. Il giocatore recentemente ha dichiarato che gli piacerebbe tornare al Rosario, squadra argentina in cui è cresciuto.

Tra gli ospiti speciali in diretta su ‘TVPLAY’, Er Faina è intervenuto sulla questione relativa all’attaccante bianconero, attualmente ai box per infortunio. Come sappiamo, Di Maria, arrivato ad inizio stagione e con un solo anno di contratto da 7 milioni non ha ancora saputo mettere il suo marchio nella squadra di Allegri. Una situazione che non fa felici i tifosi.

Di Maria e la sentenza in diretta

Così ha commentato il noto influencer Er Faina, parlando proprio della situazione Di Maria e delle sue recenti dichiarazioni:

“Edin Dzeko alla soglia dei 37 anni fa ancora la differenza. Di Maria è un cialtrone per le dichiarazioni che ha fatto. Non puoi permetterti di dire queste cose, se fossi un tifoso della Juve sarei arrabbiato come una iena per le parole pronunciate da Di Maria. Sei un giocatore sopra la media, sei un fenomeno, ma è una follia prendere uno di 34 o 35 anni e fargli un anno di contratto“. Parole che sembrano essere le stesse di alcuni tifosi che, leggendo, ad esempio, già sui social personali del giocatore lo accusano di poco attaccamento alla maglia. Su Di Maria si è parlato addirittura di un possibile addio già nella finestra di gennaio, ipotesi che in questo momento, però, appare smentita dallo stesso entourage del giocatore.