Non solo la Juve: pokerissimo deluxe e affarone gratis

Calciomercato Juventus, adesso i bianconeri potrebbero puntare all’affondo dell’obiettivo con molte richieste internazionali.

Bianconeri di ritorno su un profilo che è d’interesse da diverso tempo. Si tratta del centrocampista francese Aouar. Il talento del Lione ha molto mercato internazionale ma i bianconeri potrebbero essere la squadra in pole, come sottolineano dalla Spagna.

Come scrivono da ‘Fichajes’, la Juventus è una delle squadre in lizza per arrivare alla chiusura della trattativa per Aouar, centrocampista del Lione finito nel mirino dei bianconeri già da diverse stagioni. Oltre ai bianconeri figurano squadre dal blasone importante come Atletico, Arsenal e sempre rimanendo in Italia, anche la Roma.

Aouar ci siamo | La Juventus vuole il francese

Come informano dal portale, difficilmente, in caso i bianconeri si facessero sotto con grande pressing, le altre avranno speranze. Nonostante l’Arsenal sia un club dalla ampia manovra economica, così come il Newcastle, altra squadra di Premier interessata, la Juve potrebbe essere la società in pole per chiudere l’abile centrocampista.

Il profilo è già seguito da più stagioni e adesso, e proprio a fine anno, potrebbe arrivare gratis vista la scadenza del suo attuale contratto con il club francese, il Lione. Stando alle ultime indiscrezioni, quindi, Aouar è il giocatore più in auge nel sistema bianconero. Un profilo amato dall’entourage mercato e che potrebbe essere facilmente integrato nel sistema di gioco di Allegri. Non ci resta che attendere e capire quale squadra avrà la meglio per arrivare a concludere la trattativa.