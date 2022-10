Stravolgimento totale alla Juventus: non solo Conte, tripla opzione ritorno

Calciomercato Juventus, ora l’opzione è tripla. L’indiscrezione stravolge tutto e inserisce un altro nome per la panchina: i dettagli.

Paolo Paganini ha già fatto – letteralmente – “impazzire” i tifosi con l’ultima indiscrezione data direttamente in un video dal Golfo dei Poeti sul suo profilo Twitter.

Il noto giornalista sportivo ha parlato di volti nuovi in casa bianconera, si è parlato di un nuovo direttore sportivo ma ciò che è già sotto i riflettori dei tifosi è il nome del nuovo allenatore. Infatti la dirigenza sarebbe già al lavoro per la nuova panchina e l’opzione sarebbe tripla.

Conte, Gasperini e…Deschamps | Tripla opzione per i bianconeri

Il sogno numero uno della dirigenza, come svelato da Paganini, continua ad essere Antonio Conte. L’attuale tecnico del Tottenham non ha rinnovato con il club inglese e adesso è il primo nome sotto i riflettori in casa bianconera. Lui è il profilo ideale che conosce perfettamente l’ambiente anche come attitudine. Ma da Conte, si è parlato anche di un altro italiano, Gian Piero Gasperini. Lui nato proprio come mister bianconero (della primavera), nato a Grugliasco e con un già giustificato palmares per allenare una grande.

Ma il vero nome che ha suscitato un vero e proprio interesse nei tifosi riguarda quello di un altro ex. Didier Deschamps. Tecnico dei bianconeri quando la Juventus era in Serie B, il francese è un altro ex molto amato nell’ambiente sia da giocatore ma anche come allenatore. Attualmente ct della Francia, dopo il mondiale, potrebbe lasciare per dare spazio a Zidane e in quel caso tornerebbe ad essere un nome in auge nell’ambiente. Una tripla opzione per la panchina bianconera davvero di prim’ordine.