Calciomercato Juventus, assist per la firma: “Ne abbiamo bisogno”

Calciomercato Juventus, novità importanti sul papabile nuovo laterale bianconero: ecco cosa succederà nel suo futuro.

La Juventus è molto interessata all’acquisto di un laterale che possa permettere alla squadra bianconera un upgrade a livello tecnico-tattico. Stando alle ultime indiscrezioni, però, il futuro del terzino sarebbe saldo nell’attuale squadra.

Sul fronte Dalot ci sono già novità importanti e direttamente annunciate dal mister ten Hag che ha fatto chiarezza sul possibile futuro del giocatore che piace ai bianconeri. Ieri il Manchester ha vinto una sfida importante in Premier League e il mister olandese ha risposto alla domanda sul futuro di Dalot.

Calciomercato Juventus, ten Hag fa chiarezza sul futuro di Dalot

Nel post partita l’allenatore olandese ten Hag ha così parlato su Dalot:”Penso che le sue posizioni difensive stiano crescendo di partita in partita. Il suo tempismo, anche i suoi duelli, sono migliori di partita in partita. In possesso penso sia davvero bravo e ha il fiato per andare su e giù”.

E poi la sentenza che potrebbe chiudere definitamente la possibilità di un futuro altrove e in un certo senso la sua candidatura in bianconero: “Lo sviluppo è davvero buono, ma devo dire che un club come il Manchester United ha bisogno di due buoni terzini, ho molte gare a cui pensare“. Il manchester, dunque, potrebbe ancora puntare sul suo giocatore per lungo tempo essendo uno dei due terzini di cui in questo momento i Red Devils hanno bisogno. Staremo a vedere se ci saranno rilanci da parte del club di Andrea Agnelli.