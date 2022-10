Calciomercato Juventus, bomba Hazard: il colpo di scena è clamoroso

Calciomercato Juventus, dalla Spagna la bomba inaspettata. Tutto svelato sul futuro del campione belga: i dettagli.

Dalla Spagna arriva la bomba inaspettata. La Vecchia Signora potrebbe arrivare alla chiusura della trattativa per avere Hazard in bianconero. Secondo ‘Fichajes’, il destino bianconero è nel futuro di Hazard.

Stando infatti all’indiscrezione spagnola, il club madrileno sarebbe vicino al campione belga. Uno scarto di Ancelotti che adesso potrebbe diventare priorità per i bianconeri, con un operazione già possibile nel mercato invernale.

Calciomercato Juventus, Hazard arriva a gennaio

Un operazione difficile ma tutt’altro che impossibile. Così parlano i colleghi spagnoli dell’operazione Hazard. L’esterno belga non riesce più a ritagliarsi un posto da protagonista a Madrid, troppi pochi minuti giocati per un campione come lui che adesso potrebbe ricominciare altrove, in un’altra squadra e possibilmente in un altro campionato.

Visto il periodo certamente non idilliaco per la squadra di Allegri, la Juventus potrebbe puntare forte sul belga, che arriverebbe ad un prezzo certamente di favore. Un profilo che ha bisogno di ritrovarsi e ritornare ai vertici di un tempo, un po’ come la Juventus. Pertanto visti gli stimoli del giocatore, vederlo magari protagonista proprio in bianconero, potrebbe essere un’ottima occasione di rilancio per il campione che a Madrid sembra sempre meno protagonista e lo stesso mister Ancelotti aprirebbe alla possibile cessione già nel mercato invernale di gennaio. Staremo dunque a vedere cosa succederà, in attesa di capire lo svolgimento dell’operazione.