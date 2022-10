Intreccio Juventus-de Gea: ‘sbloccato‘ il dopo Szczesny, il triangolo sì

Calciomercato Juventus, un triangolo per sbloccare, definitivamente, l’erede del polacco per la porta bianconera: i dettagli.

La Juventus potrebbe avere presto un nuovo rinforzo tra i pali. Tek, infatti, avrebbe già il potenziale sostituto che arriverebbe dalla Spagna.

Come scrivono da ‘Elgoldigtal’, i bianconeri starebbe seguendo con attenzione il portiere Mamarda, georgiano classe 2000 che sta già incantando la Liga con le sue parate. Il giovanissimo portiere è il preferito dalla dirigenza che potrebbe puntarlo grazie ad un intreccio decisamente importante.

Calciomercato Juventus, Mamarda come erede di Tek | Intreccio con De Gea

Stando, infatti, all’indiscrezione, l’attuale portiere spagnolo del Manchester United, in scadenza di contratto con i ‘Red Devils’ che sembrano non volerlo rinnovare, avrebbe già una potenziale acquirente. Non si tratterebbe della Juventus ma dello stesso Valencia che a questo punto lo valuterebbe come sostituto designato in caso di partenza dell’attuale portiere georgiano.

Un intreccio clamoroso che permetterebbe, quindi, lo sblocco dell’operazione in entrata. Mamarda è infatti il portiere del futuro, un talento cristallino proprio come il connazionale Kvaratskhelia che sta già incantando la Serie A, nonostante i ruoli completamente diversi. Il georgiano quindi sarebbe già valutato come erede designato di Tek e un profilo ideale per competere ai massimi livelli come vuole la Juventus sempre più in fase di rifondazione. Ovviamente è una trattativa che si potrebbe sbloccare a fine stagione, laddove i bianconeri cambieranno molto dell’attuale rosa.