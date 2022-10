Juventus-Inter, out un altro “big”: infortunio ufficiale, salta la trasferta

Juventus-Inter, per il cosiddetto derby d’Italia un big è a rischio partecipazione. Per lui problemi muscolari da tenere sotto controllo.

Juventus-Inter, domenica ci sarà il cosiddetto derby d’Italia. La super sfida che vedrà contro le due rivali di sempre ai vertici del campionato. I bianconeri devono macinare punti importanti nonostante i tanti infortunati in rosa ma anche l’Inter potrebbe perdere un big della squadra di Simone Inzaghi.

Stando infatti all’ultima indiscrezione di ‘Sky Sport’, per la trasferta di Torino, all’Allianz Stadium, l’attaccante belga Romelu Lukaku potrebbe non essere a disposizione in fase offensiva.

Lukaku assente per il derby d’Italia: risentimento muscolare per l’attaccante

Il belga non sarà quindi, probabilmente, a disposizione dei nerazzurri. L’ex Chelsea ha riscontrato un problema muscolare che dovrà essere tenuto sotto osservazione e già l’Inter ha comunicato che non il bomber non sarà nemmeno convocato per la trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco.

Una brutta tegola per Simone Inzaghi che perde uno dei suoi pezzi pregiati in attacco proprio per la sfida importantissima contro i bianconeri. Ma anche la controparte bianconera ha molti infortunati, anzi, ci potrebbe essere un vero e proprio ridimensionamento visti i tanti indisponibili in rosa. Staremo a vedere quale formazione deciderà di schierare Allegri per la super sfida di campionato. Ricordiamo che prima della sfida di domenica contro l’Inter, la Juventus ospiterà anche il Psg nella partita di Champions League nonostante l’eliminazione già aritmetica dal girone. I bianconeri, infatti, giocheranno per consolidare – almeno – la qualificazione in Europa League.