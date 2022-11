Juventus, che incrocio col PSG: vale 20 milioni di euro

Juventus, 20 milioni in ballo e una sfida che nonostante tutto può rivelarsi cruciale, svelati i motivi dell’incontro.

La qualificazione in Europa League, il cosiddetto secondo treno per l’Europa, adesso vale molto per i bianconeri. Ci sono in ballo ben 20 milioni di motivi per qualificarsi e tutto passerà dalla sfida contro il Psg domani sera.

Ormai la Champions League è andata, la qualificazione agli ottavi compromessa ma c’è ancora spazio per puntare all’Europa (inferiore). La Juventus nel caso di una sfida ad egual punti con il Maccabi impegnato contro il Benfica, potrà essere sicura della qualificazione in Europa League ma bisognerà comunque scendere in campo contro il Psg già qualificato. Obiettivo in ballo 20 milioni che sicuramente male non fanno alle casse.

20 milioni per la qualificazione in Europa League | Passa tutto dalla sfida con il PSG

Massima concentrazione dunque per la sfida di domani, nonostante non si giochi più nulla per entrambe in fatto di Champions League, la Juventus, comunque, giocherà per la qualificazione in Europa League. Un obiettivo che rimane uguale come ha detto lo stesso vicepresidente Pavel Nedved. I bianconeri, dunque, dovranno comunque ottenere un risultato favorevole o comunque uguale a quello del Maccabi.

Come differenza reti, infatti, i bianconeri sarebbero in vantaggio sulla squadra israeliana. Di conseguenza ai bianconeri per la qualificazione basterà un risultato utile. Molti assenti per la sfida con il Psg ma sicuramente i giocatori schierati in campo da Allegri saranno funzionali alla causa.