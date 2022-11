Calciomercato Juventus, salta il rinnovo: mezza Europa pronta al colpaccio

Calciomercato Juventus, salta il rinnovo del contratto per il rifiuto del giocatore che adesso attende le offerte: mezza Europa pronta al colpaccio

Ha rifiutato il rinnovo e mezza Europa è pronta a piazzare il colpaccio a parametro zero. E tra queste c’è anche la Juventus che lo ha seguito la scorsa estate e che potrebbe tornare decisamente all’attacco nella prossima, anche se la concorrenza è davvero clamorosa e fa tremare i polsi a tutti. Magari si potrebbe giocare d’anticipo, ma forse non potrebbe nemmeno bastare. Fatto sta che Tielemans, il centrocampista del Leicester e della nazionale belga, secondo quanto riportato da fichajes.net, avrebbe deciso di rifiutare quella che è stata una proposta di rinnovo contrattuale arrivata dal club di Premier League. Un accordo che scade alla fine della stagione e che permetterà al centrocampista di accasarsi a parametro zero.

E le offerte non mancano. Senza dubbio. E dopo il Mondiale Tielemans le vaglierà ad una ad una senza lasciare nulla al caso e nulla scontato. Tra queste squadre, come detto, c’è anche la Juventus di Cherubini.

Calciomercato Juventus, mezza Europa su Tielemans

Tenendo presente che la Juventus in mezzo al campo sembra già muoversi per la prossima annata, non è da scartare appunto per questo la situazione attorno al centrocampista belga. Sì, non sarà facile arrivarci non solo perché a parametro zero fa gola a molti, ma anche perché su di lui ci sarebbero Barcellona, Liverpool, Arsenal, Newcastle e Manchester United in Premier League, oltre che l’Atletico Madrid in Liga.

Mancano solamente Chelsea, Psg, Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco e il quadro sarebbe completo. E chissà che queste che al momento non vengono citate non ci possano fare un pensiero. Vedremo. In ogni caso la Juve c’è.