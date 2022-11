Calciomercato Juventus, mossa ufficiale: scambio in frantumi

Calciomercato Juventus, scambio per ora rimandato. I bianconeri dovranno rinunciarci a gennaio. Tutti i dettagli dell’operazione.

Inizio stagione sfortunato per Zakria, il centrocampista in prestito dai bianconeri non ha saputo mettersi in mostra giocando praticamente mai in quel di Stamford Bridge, tanto che si pensava ad un già ritorno a gennaio alla Juventus.

Ritorno che per il momento, però, potrebbe venir rimandato visto che stasera il giocatore potrebbe infatti prendere un posto nella sfida contro la Dinamo Zagabria, nonostante la già qualificazione dei blues. Situazione che se così fosse, rimanderebbe il ritorno a gennaio dello svizzero che i bianconeri avrebbero utilizzato come pedina di scambio per altri obiettivi.

Calciomercato Juventus, scambio rimandato per Zakaria | Può giocare contro la Dinamo

Lo svizzero, dunque, potrebbe rimandare ufficialmente il suo ritorno in bianconero perché giocando con il Chelsea non avrebbe quindi la possibilità del ritorno anticipato come sembrava in caso di nessuna partecipazione.

Stasera i blues concluderanno l’avventura in Champions League anche se già qualificati. Proprio per questo motivo, mister Potter potrebbe schierare alcuni giocatori inediti facendo un po’ di turnover. Tra i possibili protagonisti, infatti, ci sarebbe anche lo svizzero pronto a prendere parte nella sfida di Champions League e il caso Zakaria in tal senso verrebbe quindi bloccato a gennaio. Starmeo a vedere quale sarà la scelta del mister.