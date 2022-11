Tegola Juventus, nuovo infortunio: UFFICIALE, salta il Psg

Juventus, il giocatore non ci sarà nella sfida di questa sera contro i campioni francesi. Infortunio e assenza ufficiale.

Un’altra tegola per i bianconeri. Certamente molto sfortunati per quanto concerne gli infortuni stagionali. Moise Kean non farà parte della squadra di Allegri questa sera contro il Psg, sfida all’Allianz Stadium per l’ultima partita del girone di Champions League.

Un problema durante l’allenamento di ieri renderà impossibile la presenza dell’attaccante italiano classe 2000. Un problema alla coscia destra che obbligherà l’allenatore a non rischiarlo nella sfida di Champions League.

Kean assente contro il PSG, problema alla coscia destra

L’attaccante bianconero sarà quindi indisponibile nella sfida di questa stasera che vedrà i bianconeri affrontare il Psg nell’ultima sfida del girone nonostante la già aritmetica eliminazione dalla competizione europea.

La Juventus in completo allarme tecnico, moti infortunati tra le fila di Allegri, “obbligherà” il mister a dare spazio ai giovani. Fagioli dal primo minuto così come Miretti. Una sfida che nonostante l’eliminazione sarà comunque importante per la qualificazione in Europa League. Infatti i bianconeri se riescono ad ottenere lo stesso risultato del Maccabi impegnato con il Benfica o a vincere la sfida contro i francesi già qualificati, sarebbero matematicamente in Europa League. Pertanto, nonostante sia la prima di Allegri senza qualificazione agli ottavi, i bianconeri giocheranno una sfida di orgoglio ma anche di più che discreta importanza. Tra le uniche note dolci, c’è il ritorno di Chiesa tra i convocati. Difficilmente il campione italiano verrà schierato ma il fatto di rivederlo tra i papabili candidati ad una titolarità fa ben sperare i tifosi bianconeri per il suo imminente ritorno.