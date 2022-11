“Sto bene qui”: ‘addio’ Juventus, l’annuncio che rompe il silenzio

L’annuncio del giocatore è un silenzio interrotto con chiari intenti sul proprio futuro. I dettagli della possibile operazione.

Uno dei laterali seguiti da tempo dai bianconeri, Bellerin, sarebbe uscito allo scoperto sul proprio futuro.

Secondo infatti quanto viene riferito da ‘Fabrizio Romano’ su Twitter, Bellerin avrebbe parlato chiaramente sul suo futuro, tenendo presente che proprio a fine di questa stagione andrà in scadenza di contratto e quindi potrebbe anche liberarsi a zero.

Calciomercato Juventus, Bellerin chiaro sul futuro: “Qui sto bene”

L’attuale laterale del Barcellona ed ex Betis, ha fatto chiarezza sulle intenzioni di rimanere, ancora, in Spagna, al Barcellona. Secondo, infatti, quanto viene riferito dalle parole dette direttamente dal giocatore a ‘Radio Catalunya’, Bellerin vuole continuare con Xavi, nonostante tutto, nonostante l’eliminazione dalla Champions League.

Ecco, in dettaglio, le parole dette dallo stesso giocatore: “Voglio firmare un nuovo contratto perché voglio restare qui al Barça, sono davvero felice. I progetti richiedono tempo, è normale nel calcio. Ci fidiamo di Xavi, al 100%”. Fiducia al 100% nei confronti del mister e quindi escluso un addio altrove come si ipotizzava già. Come sappiamo, proprio la Juventus aveva già da tempo il nome dello spagnolo nel taccuino, visto che proprio i bianconeri nella prossima stagione cercano più laterali. Ipotesi che però, stando alle parole del giocatore stesso, sarebbero frantumate vista la volontà di rimanere ancora al Barcellona nonostante il contratto in scadenza proprio a giugno e la possibilità di liberarsi a parametro zero.