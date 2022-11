Calciomercato, incubo Bundesliga: jolly vincente Juve e nuova firma

Calciomercato Juventus, sul jolly di Allegri si muovono dalla Germania: due club interessati. I dettagli dell’operazione.

Bianconeri ormai sempre più proiettati alla rifondazione. Giovani prodigi pronti da subito che possono permettere quel salto di qualità nel presente ma soprattutto nel futuro. Prodigi che vorrebbero già lanciarsi ad alti livelli e uno di questi, negli ultimi mesi, è stato sicuramente Lling Junior. Il talento bianconero avrebbe già interessi da big club della Premier League.

Decisivo già in diverse uscite, anche in Champions League, non appena Allegri lo ha schierato in campo, il giovanissimo prodigio ha già mercato internazionale, due club della Bundesliga lo vorrebbero da subito.

Calciomercato, interessi dalla Bundes per Lling-Junior ma la Juventus lo vuole rinnovare

Su Lling Junior ci sarebbe l’interesse di due club della Bundesliga, Lipsia e Eintracht vorrebbero il giovane bianconero ma è di pensiero diverso lo stesso club piemontese che vorrebbe rinnovargli il contratto e puntare forte su di lui. Come abbiamo visto nelle ultime uscite, il talento infatti è già una sicurezza.

Pertanto, salvo clamorosi colpi di scena, il futuro del giovane sarà saldo alla Juventus. Proprio per volere della società di Andrea Agnelli ma anche e soprattutto per volontà di Allegri che adesso, non appena il giocatore tornerà disponibile, potrà avere ancora più spazio in squadra. In Champions ha dimostrato di poter fare la differenza pertanto il suo talento verrà preservato.