Calciomercato, la clausola dimezzata che sblocca la Juve: affare Real

I bianconeri potrebbero mettere a segno un colpo importante con il Real Madrid. Il profilo in questione è l’erede designato.

I bianconeri sempre attenti ai possibili grandi colpi del futuro. Come riportano da ‘Elnacional’, la Vecchia Signora avrebbe già messo nel mirino l’esterno francese del Real Madrid, Mendy, già da tempo un obiettivo dichiarato, soprattutto se i Merengues dovessero puntare sul giovane Fran Garcia, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid. Perez lo vuole riportare a casa e potrebbe sfruttare una clausola presente nel suo contratto: basterebbero, infatti, solo 5 milioni per riportarlo a Madrid.

Stando sempre al portale ‘Elnacional’, proprio i bianconeri identificherebbero il francese come erede designato di Alex Sandro ormai destinato all’addio a fine stagione visto che è in scadenza e sicuramente non verrà rinnovato.

Calciomercato Juventus, Mendy come erede di Sandro | Colpo dal Real Madrid

Come scrivono sempre i colleghi spagnoli, il Real Madrid potrebbe accettare di cedere Mendy davanti ad un’offerta congrua e i bianconeri, in tale occasione, potrebbero approfittare di questa situazione per piazzare il colpo in difesa e mettere a disposizione di Allegri un giocatore decisamente capace di fare la differenza.

Già in passato, infatti, la dirigenza bianconera si era interessata al profilo in questione sapendo già da subito l’importanza che può dare Mendy alla difesa della Vecchia Signora. Un profilo che sicuramente farebbe comodo in difesa per rinforzare un settore – orma – prossimo al restyling. La rincorsa scudetto, dopo la vittoria di ieri contro l’Inter è possibile, pertanto, non è detto che i bianconeri provino già a piazzare il colpo nel mercato invernale. Staremo a vedere.