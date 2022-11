TV PLAY | Calciomercato Juventus, offerta altissima per Conte: “Difficile dire no”

Calciomercato Juventus, futuro di Antonio Conte “svelato”. Tutti i dettagli su quella che sarà la nuova destinazione.

Quale sarà il futuro di Antonio Conte? Da ‘TV PLAY’ si è parlato di una nuova svolta per la prossima stagione.

Enrico Camelio a ‘Calciomercato.it, In onda sulla diretta Twitch di ‘TV PLAY’, ha parlato delle tanti voci di un possibile ritorno in bianconero dell’ex capitano e allenatore della Vecchia Signora ma la sentenza è inaspettata.

Camelio su TV PLAY: “Conte potrebbe restare, l’offerta sarà altissima”

Di seguito le parole dette in diretta Twitch dallo stesso Camelio che ha così risposto alla possibilità di rivederlo, di nuovo, in bianconero: “Conte per adesso non ha parlato col Tottenham né con la Juventus. Parleranno a campionato fermo, questo non vuol dire che resterà, ma ci sono comunque buone possibilità, l’offerta sarà altissima e se è quella che ho percepito sarà difficile dire di no“.

In sostanza, almeno per il momento, ci sono grandi possibilità di rivedere Conte anche in Inghilterra il prossimo anno. La dirigenza inglese intende accontentare il mister italiano con un’offerta importante che possa permettergli di continuare, ancora, in Premier League dove ha già avviata una sua rifondazione ambendo ai piani alti della classifica. Staremo a vedere cosa succederà quando il campionato sarà fermo e ci sarà libero spazio per pensare al futuro del tecnico.