Calciomercato, Juventus-Inter non finisce mai: scontro per il post Di Maria

Calciomercato Juventus, il laterale non rinnova e adesso si apre la pista del derby d’Italia per il talento spagnolo.

Dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes’, si parla di un possibile ingaggio da parte di Asensio in Italia. A contenderselo ci sarebbero Juventus ed Inter.

Come sappiamo il contratto dell’esterno spagnolo andrà in scadenza nel 2023 e su di lui ci sarebbero diversi club europei. Il Real Madrid non rinnoverà il suo contratto e adesso Ancelotti aprirebbe alla possibile cessione già in estate.

Asensio non rinnova | Juventus ed Inter in agguato

Non solo le italiane. Su Asensio si muoverebbe big club europei, ad esempio, in Inghilterra, ci sarebbe il Liverpool di Klopp. Proprio il club inglese cercherebbe un potenziale upgrade offensivo e il talento spagnolo rappresenta quel profilo ideale per diventare un degno partner di Salah e compagni.

Staremo a vedere quale delle squadre ai vertici avrà la meglio ma anche Marotta sembra molto interessato al profilo che in caso di arrivo in Serie A diventerebbe uno dei giocatori più quotati a livello internazionali anche per il blasone che porta, diverse vittorie sia nazionali ma soprattutto europee. Infatti Asensio, adesso, sarà uno dei giocatori più gettonati del 2023. Un derby d’Italia infinito che prosegue anche nella caccia al rinforzo offensivo per volere assoluto di Allegri che vedrebbe il giocatore ideale nel suo schema tattico.