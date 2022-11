Calciomercato Juventus, bocciatura e colpo a zero: sfida al Barcellona

Calciomercato Juventus, andrà in scadenza a fine stagione e la squadra di Allegri è pronta a prenderlo. Sfida al Barcellona.

Il centrocampista del Chelsea, Jorginho, andrà in scadenza a fine stagione e ciò potrebbe rappresentare un vantaggio per i bianconeri. L’ex Napoli rappresenta in questo momento il potenziale rinforzo in mediana che servirebbe alla squadra di Allegri visto che Paredes, preso per fare il regista, sta dando scarsi risultati.

Unico neo per Allegri è rappresentato dal Barcellona. Il club catalano è uno dei favoriti nella corsa al regista dei blues e per quanto sia concreta la sua possibilità di andarsene a zero, a fine stagione, la Juventus cercherebbe già di ottenere l’accordo sul contratto con il centrocampista della nazionale azzurra, così da sorpassare l’avversaria europea.

Jorginho a zero | La Juventus cerca di anticipare il Barcellona

Come detto poc’anzi e come sottolineato dal portale ‘Fichajes’, la Juventus vedrebbe nel proprio centrocampo la candidatura di Jorginho come il regista che manca a questa squadra. Paredes per il momento sta deludendo e Allegri, dopo diverse stagioni, non ha ancora ottenuto quel regista capace di offrire palloni invitanti agli attaccanti e che, quindi, sia più decisivo sotto porta.

Sicuramente la crescita dei giovani sta dando buoni risultati ma, per ambire ad alti livelli anche europei, ci vuole l’esperienza di campioni consolidati com’è appunto Jorginho anche centrocampista titolare della nazionale azzurra di Roberto Mancini. Staremo a vedere se i bianconeri riusciranno ad ottenere l’accordo prima del Barcellona.