Comunicazione dal Real Madrid: “Andrà alla Juventus”

Calciomercato Juventus, colpo di scena in difesa. L’annuncio non lascia indugi: sarà un giocatore bianconero.

Stando all’ultima indiscrezione, il difensore blancos sarà prossimo giocatore bianconero. L’annuncio arriva da ‘Radio Radio’.

Come comunica ‘Giacomo Scutiero’ su Twitter, le parole di ‘Pruzzo’ non lasciano dubbi sul futuro del difensore del Real Madrid. Secondo, infatti, l’annuncio, Odriozola sarà prossimo giocatore bianconero. La Fiorentina l’avrebbe rivoluto in squadra ma il calciatore sarà bianconero.

Calciomercato Juventus, Odriozola bianconero | L’annuncio in diretta

L’ex Fiorentina di proprietà del Real Madrid diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Secondo questa nuova indiscrezione, il futuro del difensore sarà di nuovo in Serie A ma bianconero. Come sappiamo proprio la Juventus ha in mente un upgrade a livello difensivo e l’innesto di un nuovo giocatore sarà fondamentale.

Con un passato in maglia viola, il 26enne spagnolo nutre già una discreta conoscenza del campionato italiano e diventa, quindi, il possibile nuovo innesto per Allegri. In attesa di ufficialità definitiva da parte del club, per ora, le speranza che arrivi presto arrivano direttamente dall’annuncio di ‘Pruzzo’ a ‘Radio Radio’, che ha così parlato del difensore: “Ho parlato con la Fiorentina: voleva riprendere Odriozola ma il Real ha detto che dovrebbe andare alla Juventus”. Parole che non lasciano dubbi sull’intenzione sia del giocatore ma soprattutto del Real che gli troverà, dunque, una nuova destinazione.