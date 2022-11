Calciomercato Juventus, scambio monstre per Joao Felix: via con lo sconto

Calciomercato Juventus, uno scambio incredibile per la squadra spagnola. Dove potrebbe finire il talentoso portoghese: i dettagli.

Certamente Joao Felix è uno di quei profili che non passano indifferenti. Il classe ’99 portoghese è un talento indiscutibile ma la sua attuale situazione all’Atletico non è, certo, delle migliori. Infatti a fine stagione si vocifera di un possibile addio.

Addio che sarebbe chiaramente un operazione tutt’altro che economica viste le qualità del profilo in questione. Secondo, infatti, l’indiscrezione di ‘todofichajes’, il Barcellona potrebbe farsi sotto per il fenomeno portoghese e per far abbassare il prezzo del cartellino, offrirebbe Ferran Torres.

Calciomercato Juventus, Ferran Torres più soldi | L’offerta per Felix stravolge la concorrenza

Su Ferran Torres si era, infatti, interessata la Juventus. L’ex City è un esterno di qualità che potrebbe fare al caso dei bianconeri vista anche la necessità di profili offensivi in quella posizione per Allegri, il cosiddetto erede di Di Maria che andrà proprio in scadenza a fine stagione, con un solo anno di contratto.

Ma per il momento, qualora, infatti, il Barcellona dovesse intavolare la trattativa per Joao Felix, il cartellino di Torres verrebbe offerto proprio ai Colchoneros più, ovviamente, un compenso economico. Operazione, dunque, che potrebbe stravolgere del tutto le aspettative e superare la concorrenza europea. Certamente è un operazione difficile e sicuramente lunga, soltanto a giugno sapremo come sarà andata a finire ma intanto la Vecchia Signora rimane alla finestra speranzosa.