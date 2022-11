Probabili formazioni Juventus-Lazio, Allegri ritenta la giocata: attacco a sorpresa

By

Juventus-Lazio, una sfida in un certo senso cruciale dato il recupero in classifica. I probabili undici che scenderanno in campo.

Juventus-Lazio in un certo senso rappresenta uno step per i bianconeri. Dall’inizio problematico la squadra di Allegri, nonostante tutto, e grazie anche alla splendida vittoria contro l’Inter di Simone Inzaghi, è riuscita a recuperare punti importanti. Un’ennesima vittoria garantirebbe alla squadra di Allegri un posto alto nella classifica e, quindi, una sfida che sarà, in un certo senso, cruciale.

Come detto poc’anzi uno step che i bianconeri dovranno provare a superare allungando sulle avversarie e ottenere i tre punti. Non sarà semplice contro l’ex Sarri e la sua Lazio che ha dimostrato di avere tutte le carte per ambire ad altissimi livelli. Andiamo, quindi, a scoprire quali saranno gli undici probabili che partiranno titolari.

Juventus-Lazio, Allegri sorprende in attacco

Sembra che Milik sarà sicuro di partire da titolare e al suo fianco potrebbe esserci uno tra Kean o Miretti, ancora fuori Dusan Vlahovic. Ecco, quindi, i probabili undici della gara:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Fagioli, Kostic; Kean (Miretti); Milik.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro.

Come detto poc’anzi, il dubbio di Allegri è chi verrà schierato al fianco di Milik. Dopo l’ottima performance di Kean, con tanto gol vittoria nella trasferta (difficile) di Verona, il mister potrebbe dare nuova fiducia all’attaccante italiano. C’è però anche l’ipotesi del giovane Miretti, ormai autentico talismano della squadra.