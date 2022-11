Calciomercato Juventus, tentazione a gennaio | ‘Ritorno’ clamoroso

Calciomercato Juventus, adesso il club lo vuole subito. Assalto a gennaio e possibile, grande, ‘ritorno’ nel club che l’ha lanciato.

Nel futuro di Frattesi potrebbe esserci un clamoroso ritorno in terra romana. Come scrivono da ‘Calciomercato.com’, adesso, la squadra di Mou fa sul serio per il talento del Sassuolo.

Come sappiamo, proprio Frattesi, a livello professionale è nato nel club giallorosso e adesso i tempi sarebbero maturi per un clamoroso ritorno all’ovile. Dopo l’avventura, ormai durata parecchi anni, nel Sassuolo, per il centrocampista italiano anche un pezzo pregiato della nazionale di Mancini, potrebbe esserci la svolta definitiva, già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Roma su Frattesi | Lo vogliono a gennaio

Secondo l’indiscrezione, il club di Mou vuole rinforzarsi in mediana e andrebbe sul calciatore del Sassuolo già nel mercato di gennaio. Frattesi per qualità tecniche ma soprattutto per quel carisma già da top player, è stato per lungo tempo anche un osservato speciale della dirigenza bianconera. E proprio Frattesi è già nella lista del direttore sportivo Federico Cherubini.

Se però la Roma intendesse, realmente, affondare il colpo sarà difficile per i bianconeri andare oltre i giallorossi. Proprio nella Capitale, Davide Frattesi è nato professionalmente, e il suo ritorno da giocatore -ormai- navigato potrebbe essere il colpo di scena inaspettato nel mercato invernale. La Juventus rimane alla finestra ma attende di scoprire quale sarà l’offerta del club giallorosso.