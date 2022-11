Calciomercato Juventus, il prof Fagioli fa scuola: ritorno anticipato

Calciomercato Juventus, con lo scoppio dei giovani, adesso, un altro potenziale crack è pronto a ritornare in bianconero.

Non solo Fagioli e Miretti. La Juventus, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, valuta un’altra opzione per il presente ‘Made in Italy’.

Dopo Fagioli, Miretti anche Andrea Cambiaso, acquistato in estate dal Genoa e poi subito prestato al Bologna, potrebbe anticipare il suo ritorno a Torino per un posto in squadra importante.

Calciomercato Juventus, Cambiaso anticipa il ritorno in bianconero

Il giocatore che può essere schierato a sinistra ma all’occorrenza anche a destra, proprio come De Sciglio in sostanza, sarebbe pronto a rientrare a gennaio dopo un infortunio muscolare che lo ha costretto a chiudere in anticipo il suo inizio stagione 2022.

Un giocatore duttile in un momento che, visto anche cosa sta succedendo ai giovanissimi bianconeri italiani, la svolta. Proprio per questo motivo la Juventus vuole seguire il flow e continuare a dare un segnale preciso su quello sarà il futuro: giovani da far giocare subito e che permettano già nell’immediato quel salto di qualità che già stanno dimostrando partita dopo partita. Cambiaso è sicuramente uno di questi e proprio come i compagni di squadra, Fagioli e Miretti, anche Andrea vuole giocarsi la sua chance per emergere subito.