La Juventus lo prende e lo blocca per sei mesi: ‘prenotato‘ il dopo Szczesny

Calciomercato Juventus, c’è già il nome dell’erede di Tek. Un profilo decisamente già in trampolino di lancio: tutti i dettagli.

La Juventus sembra già avere le idee molto chiare per quale sarà l’erede di Tek come estremo difensore. Un operazione, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, sul filone di quella che è stata con Federico Gatti: rimasto in prestito sei mesi e poi preso alla fine della stagione.

Proprio come avvenuto con l’attuale centrale bianconero, la Juventus, ‘blocca’ già il portiere del futuro. Si tratta di un obiettivo che viene perseguito già da tempo e che, adesso, finalmente avrebbe qualcosa di concreto.

Calciomercato Juventus, ‘bloccato’ Vicario | Ecco il portiere del futuro

Prestazioni monstre per uno dei già assoluti protagonisti del campionato. I risultati ottenuti da Vicario sono già quelli di un campione predestinato. Proprio per questo motivo, la Juventus, vista anche la tanta concorrenza che ci sarà in estate per il portiere dell’Empoli, non vuole farsi trovare sprovvista.

L’obiettivo, come detto poc’anzi, è quello di riuscirlo a chiudere già in anticipo, proprio come fu con Gatti la scorsa stagione, andando, quindi, a prenotarlo ad inizio anno per poi anticipare del tutto la concorrenza che ci sarà da giugno. Un obiettivo che sembra già convincere tutti, allenatore compreso, e che, in un certo senso, ha già dimostrato di avere il phisique du role per ambire ad alti livelli diventando, quindi, uno dei portieri del futuro bianconero.