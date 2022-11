Bomba Kanté, alla Juventus per 18 milioni: cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, ora la cosiddetta ‘bomba’ potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Tutti i dettagli sull’operazione Kanté.

Giocatore fondamentale per la sua squadra di club ma anche per la sua nazionale con cui ha già vinto un Mondiale. Kanté è il centrocampista che ogni squadra d’Europa ha sempre desiderato e che, adesso, clamorosamente, potrebbe ‘ottenere’.

Secondo ‘Repubblica’, Il centrocampista del Chelsea, che salterà purtroppo il Mondiale per infortunio, non ha un buon rapporto col nuovo tecnico dei blues, Potter. Il suo contratto scade a giugno, ma il Chelsea non sembra intenzionato a fare sconti. Adesso la Juventus ma anche l’Inter monitorano con attenzione il futuro del francese.

Derby d’Italia tutto francese | Le due big su Kanté

Londra vogliono il prolungamento del suo contratto, ma il rapporto con il nuovo allenatore Potter non è idilliaco e, dunque, per il futuro del francese potrebbe già esserci un bivio. L’ex Leicester piace moltissimo al Tottenham di Antonio Conte ma anche al Psg. L’unico neo per le acquirenti sarebbe lo stipendio da oltre 15 milioni di sterline che attualmente prende il giocatore.

Kanté sarà uno degli uomini-mercato del 2023 visto che andrà in scadenza proprio a fine stagione. In caso di assalto da parte delle italiane, il Chelsea, chiederebbe già 18 milioni di sterline. Un operazione che, dunque, potrebbe già essere chiusa nel mercato invernale prima della scadenza effettiva del contratto, sempre che il Chelsea non sia intenzionato a rinnovarlo una volta per tutte. Attendiamo gli sviluppi della trattativa.