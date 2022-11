Calciomercato Juventus, guai economici | Il Barca apre alla cessione del fuoriclasse

By

Calciomercato Juventus, mister Xavi potrebbe essere costretto a dirgli addio per i guai economici del club.

Il Barcellona è in una crisi finanziaria senza precedenti e dopo l’addio di Messi potrebbe essere costretta a cedere un altro prezzo pregiato dei nuovi talenti di Xavi, si tratta di Ferran Torres acquistato già a cifre considerevoli dal Manchester City che adesso potrebbe dire addio, anticipatamente, al club catalano.

Come scrivono dal portale spagnolo ‘Fichajes’, adesso, in casa blaugrana si fanno i numeri sul futuro. Il club per uscire dal profondo buco economico potrebbe mettere sul mercato uno dei suoi pezzi pregiati, si tratterebbe di Ferran Torres.

Barcellona ‘costretta’ a cederlo | Ferran Torres sul mercato

L’ex City è certamente uno dei profili che più potrebbero fare comodo a qualsiasi club europeo ai vertici: dalla Juventus ma anche in Premier e la stessa Spagna che non esclude l’inserimento di altri club ai vertici. Ma certamente, guardando al futuro, la Juventus potrebbe intravedere nello spagnolo l’erede designato di Di Maria che come sappiamo lascerà proprio la società bianconera a fine stagione.

Un colpo importante che cambierebbe già, sicuramente, le gerarchie. L’esterno offensivo potrebbe essere valutato nei prossimi mesi e, certamente, questo involontario assist da parte del Barcellona potrebbe rappresentare anche quell’occasione irrinunciabile. Ancora da rendere chiare le cifre. Certamente, visto il profilo in questione, non si tratterebbe di un operazione economia. Ma i guai finanziari obbligano il club blaugrana a valutare qualsiasi offerta.