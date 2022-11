Calciomercato Juventus, scambio per Luis Alberto: hanno già detto sì

Calciomercato Juventus, Lazio decisa per il prestito di Luis Alberto e potrebbe spuntare un occasione estera irrinunciabile.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Lazio di Lotito potrebbe finire per trovare un accordo inaspettato. Stando, infatti, al ‘Corriere dello Sport’, la situazione che potrebbe succedere adesso avrebbe dell’incredibile.

Secondo in portale spagnolo, il futuro di Luis Alberto potrebbe essere di nuovo in Spagna, una destinazione gradita dal giocatore che a fine scadenza ha già deciso di lasciare la Lazio. Tra le possibilità, adesso, filtra uno scambio clamoroso.

Simeone offre De Paul per Luis Alberto

Il mister Simeone sarebbe, secondo il portale spagnolo, disposto ad offrire il cartellino di Rodrigo De Paul ai marigini del club madrileno e con già volontà propria di un ritorno in Italia. Il clamoroso fatto che vedeva antecedentemente la Juventus favorita nella corsa all’Argentino potrebbe essere clamorosamente ridimensionato.

Secondo gli spagnoli, infatti, adesso, sarebbe proprio il club romano il favorito nella corsa di De Paul e come pedina di scambio ci sarebbe un giocatore che a Simeone piace e non poco. Vedremo se ci sarà la definitiva decisione non appena il mercato riaprirà, cioè in inverno: a gennaio.