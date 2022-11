‘Treno’ in attesa, Juventus in allarme: diavoleria Milan

Calciomercato Juventus, nei prossimi giorni la decisione finale sul suo futuro. Diversi club con tanto di corsa ai vertici della Serie A.

Un futuro tutto da decidere per il giocatore. Come sappiamo la sua attuale situazione nella Capitale è già compromessa. Per il suo destino si deciderà nei prossimi giorni ma per Karsdorp si stanno muovendo diverse squadre.

Ritorno in Olanda pista possibile, così come in Francia, Marsiglia su tutte. Ma stando a ciò che rappresenta di più il nostro campionato, Juventus e Milan si contenderebbero, entrambe, il terzino della Roma che paradossalmente sembra anche un obiettivo del Bologna.

Calciomercato Juventus, Karsdorp in fase decisionale | Sfida ai vertici con il Milan

Certamente un occasione per i bianconeri vista anche la necessità di rinforzare proprio le fasce. Un giocatore del calibro di Karsdorp potrebbe fare comodo soprattutto in questo momento visto che post Mondiale si ripartirà. Lo stop del campionato permetterà alle squadre di recuperare al massimo delle aspettative ogni giocatore, adesso, infortunato.

Proprio la Juventus avrà nuovamente a disposizione pezzi pregiati del centrocampo come Paul Pogba e potrebbe non volersi far sfuggire queste, ghiotte, occasioni di mercato. Non ci resta che aspettare la decisione finale del giocatore che molto probabilmente saluterà la Capitale visto il rapporto già compromesso con lo special one José Mourinho.