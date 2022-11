Proposto a Mourinho, la Juventus mastica amaro: ribaltone improvviso

Calciomercato Juventus, adesso anche la Roma di Mourinho starebbe seguendo un obiettivo comune ai bianconeri: tutti i dettagli.

Non solo la Juventus su Odriozola. La Roma di José Mourinho, visto anche il caso Karsdorp in uscita, potrebbe valutare l’acquisizione dell’ex Fiorentina ormai ai margini del Real Madrid di Ancelotti.

Come scrivono i colleghi di ‘Calciomercato.it’, lo ‘special one’ sarebbe sulle tracce del classe ’95 Odriozola ormai ai margini del Real Madrid. Il suo ritorno in Italia potrebbe essere decisivo vista anche la situazione di Karsdorp che piace proprio alla Juventus, così come Bellerin, altro giocatore in uscita dalla Spagna.

Mourinho su Odriozola | Anche la Roma sullo spagnolo

Ovviamente ciò potrebbe rappresentare lo sblocco definitivo dell’operazione Karsdorp in casa bianconera, visto che il giocatore dopo il caso scoppiato con Mourinho, lascerebbe la capitale già nella finestra di mercato invernale. Una sorta di reazione a catena che mobiliterà, non poco, il mercato in entrata delle big italiane.

Come detto poc’anzi, la Juventus, intende migliorare proprio il ruolo dei laterali in difesa. Giovani calciatori già pronti per fare la differenza. Il restyling da giugno sarà totale. Degli attuali laterali difensivi l’unico certificato, per il momento, sembra essere il solo Danilo. Pertanto la ‘rivoluzione’ difensiva potrebbe già arrivare con qualche innesto certificato nel mercato di riparazione. Odriozola era seguito anche dai bianconeri ma che potrebbero essere sorpassati dalla concorrenza giallorossa. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi due mesi.