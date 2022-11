SOS Allegri, Cherubini lo accontenta: la Juventus ha scelto il primo acquisto

Calciomercato Juventus, obiettivo concreto per il mercato invernale. Adesso Cherubini lo ‘regala’ ad Allegri.

Con la riapertura del mercato invernale, i bianconeri andranno su un colpo mirato per rinforzare l’attuale rosa. Un profilo ideale per garantire solidità in un settore – ormai – in fase di restyling. Secondo le ultime indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Cherubini regalerà ad Allegri un terzino destro.

Un laterale difensivo che in questo momento serve come il pane. Un’alternativa al solo Danilo che ormai viene anche impiegato come difensore centrale. Secondo l’indiscrezione infatti, sarebbero cinque i profili sondati e tra questi uno, molto probabilmente, verrà preso.

Calciomercato Juventus, cinque profili per potenziare la difesa | C’è anche l’ipotesi ritorno

Tra i cinque profili sondati c’è anche la clamorosa possibilità di un ritorno anticipato del giovane Cambiaso, profilo che sembra interessare ad Allegri e che potrebbe seguire la scia degli altri giovani italiani bianconeri come Fagioli e Miretti.

Ma tra i nomi sondati dalla dirigenza bianconera, oltre a Cambiaso già di proprietà, c’è sempre un vivo interesse per Karsdorp in uscita dalla Roma, Odriozola inutilizzato dal Real con esperienza in Serie A e di Holm e Meunier. Tutti giocatori che piacciono ad Allegri e che rappresenterebbero quell’upgrade richiesto a livello difensivo con un supporto ulteriore dei terzini in questione. Staremo a vedere chi tra questi nomi verrà scelto come prescelto. Un obiettivo concreto che Cherubini vuole perseguire in tempi celeri.