‘Riportano‘ Conte alla Juventus, conferma choc: non era mai successo

Calciomercato Juventus, un colpo di scena inaudito con tanto di primo acquisto in porto: tutti i dettagli del caso.

Adesso il ritorno dell’ex allenatore bianconero sembra cosa concreta. A confermarlo sono i bookmakers che credono, eccome, nel ritorno del tecnico leccese.

Secondo, infatti, il portale ‘Sisal’, la quota del ritorno in bianconero di Antonio Conte è data a 4.00 per il ritorno il 31 agosto 2023. Secondo, infatti, i bookie, il primo grande colpo della nuova era Conte bis sarebbe già scritto. Si tratterebbe, infatti, del ‘sergente’ Sergej Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juventus, ritorno Conte con “sorpresa”

I bookmakers sono molto fiduciosi sul ritorno di Antonio Conte e rilanciano con un primo ‘regalo’ choc. Secondo l’indiscrezione, infatti, il primo grande colpo della nuova era di Antonio Conte – di nuovo – in bianconero sarebbe, appunto, Sergej Milinkovic-Savic, suo ‘vecchio pallino’ e da tempo obiettivo della società di Andrea Agnelli.

Certamente un ottimo ritorno a casa per il bianconero che in caso di rottura con il Tottenham sarebbe già uno dei prescelti per ritornare, proprio, sulla panchina della Juventus, dipendendo anche dalla stagione di Allegri che adesso, nonostante tutto, si sarebbe leggermente risollevata dopo i risultati positivi maturati nelle ultime sfide. C’è da attendere il post Mondiale per capire come ritornerà la squadra di Allegri, con tanti infortunati, finalmente, recuperati del tutto.