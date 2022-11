Calciomercato Juventus, il triangolo che cementa il muro: rispunta Donnarumma

Calciomercato Juventus, tre nomi per il futuro della porta: rispunta, anche, Gigio Donnarumma: tutti i dettagli.

La Juventus guada al futuro dell’estremo difensore. Attualmente possiede in rosa due tra i talenti sicuramente più consolidati del nostro campionato, ma guardando al domani, restano sempre in pole, almeno nella lista desideri, tre nomi in particolare.

Come scrivono da ‘Tuttosport’, sarebbero tre i nomi sul taccuino di Cherubini per il futuro della porta. Il sogno continua ad essere Donnarumma ma occhi puntati su Vicario dell’Empoli, con cui i bianconeri potrebbero instaurare un operazione in stile Gatti e Carnesecchi, altro giovane che sta già dando parecchie conferme.

Calciomercato Juventus, tre italiani per il futuro della porta bianconera

Come Vicario, anche Carnesecchi si può già definire garanzia. Il giovane classe 2000, capitano dell’Under 21 e portiere di proprietà dell’Atalanta, ora tornato in prestito alla Cremonese è già una certezza. Lui potrebbe, infatti, essere l’altro grande erede predestinato di Gigi Buffon.

Ma come detto poc’anzi, anche Vicario piace e molto. Il portiere dell’Empoli è già uno dei migliori della Serie A nonostante l’ancora giovane età. Potrebbe giungere in bianconero proprio nella modalità che si era fatta con Gatti dal Frosinone. Ma come scrivono da ‘Tuttosport’, il nome che continua ad aleggiare nell’ambiente bianconero, più un sogno che altro (almeno in questo momento), è quello di Gigio Donnarumma. Il portiere della nazionale ha scelto il Psg ma non è detto che, presto, possa cambiare nuovamente idea tornando nel campionato che l’ha consacrato.